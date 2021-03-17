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Atatürk Kültür Merkezi inşaatında tavan çöktü! 4 işçi yaralandı

Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında kaza meydana geldi. Asma tavan o sırada çalışan işçilerin üzerine çöktü.

Atatürk Kültür Merkezi inşaatında tavan çöktü! 4 işçi yaralandı

Bugün saat 19.00 sıralarında İstanbul, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi inşaatında çalışan işçilerin üzerine asma tavan çöktü. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Asma tavandan kopan parçalar o sırada çalışan 4 işçinin üzerine düştü.

Atatürk Kültür Merkezi inşaatında tavan çöktü! 4 işçi yaralandı

YARALI İŞÇİLER AMBULANSLARLA ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDILAR

İş arkadaşlarının haber vermesinin ardından yaralanan işçiler gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hafif şekilde yaralandıkları öğrenilen işçiler tedavi altına alındı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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