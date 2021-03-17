Atatürk Kültür Merkezi inşaatında tavan çöktü! 4 işçi yaralandı
Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında kaza meydana geldi. Asma tavan o sırada çalışan işçilerin üzerine çöktü.
Bugün saat 19.00 sıralarında İstanbul, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi inşaatında çalışan işçilerin üzerine asma tavan çöktü. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.
Asma tavandan kopan parçalar o sırada çalışan 4 işçinin üzerine düştü.
YARALI İŞÇİLER AMBULANSLARLA ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDILAR
İş arkadaşlarının haber vermesinin ardından yaralanan işçiler gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Hafif şekilde yaralandıkları öğrenilen işçiler tedavi altına alındı.