Atatürk Üniversitesi ihtiyaçlı öğrencilerine mağaza kurdu

Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan Giy-Çık Mağazası, durumu olmayan öğrencilere ücretsiz hizmet sunuyor.

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Atatürk Üniversitesi ihtiyaçlı öğrencilerine mağaza kurdu

Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan Giy-Çık Mağazası, durumu olmayan öğrencilere ücretsiz hizmet sunuyor. İhtiyacı olan öğrenciler, bu mağazadan beğendikleri kıyafetleri ücretsiz bir şekilde alabiliyor.

YENİ NESİL ÜNİVERSİTE TASARIM VE DÖNÜŞÜM PROJESİ

2019 yılında yapımı tamamlanan ve 2020 yılında açılışı yapılan Mağaza Yöneticisi Esmeray Benkli tarafından tasarlanıp geliştirilmiş ve "paylaşırsan yenilenir" sloganı ile hayata geçirilmiş bir sosyal sorumluluk projesi olan Giy-Çık Mağazası, ihtiyaç sahibi öğrencilerin giyecek noktasındaki tüm taleplerine karşılık verecek şekilde hizmetini sürdürüyor. Atatürk Üniversitesi, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi sürecinin önemli parçalarından olan Giy-Çık Mağazasında çeşitli markalar ve hayırseverlerin gönderdikleri kıyafetleri ihtiyacı olan öğrenciler, ücret ödemeden satın alabiliyor. Kıyafetlerde herhangi bir terzilik işi olduğunda ise mağazada çalışan gönüllü öğrenciler tarafından mağaza içerisinde bulunan terzi atölyesinde tamiri yapılıyor.

ÜRÜNLER TALEP ÜZERİNE ÖZEL HAZIRLANIYOR

Mağazadan alışveriş yapmanın yanı sıra öğrenciler, internet üzerinden de oluşturulan web sayfası ile mağazadan beğendikleri kıyafetleri sepete ekleyerek hazırlanmasını talep ediyor.Talep edilen ürünler hazırlandığın da ise mağaza çalışanları tarafından öğrenciyle iletişime geçilerek kıyafetler ücretsiz şekilde ulaştırılıyor. Mağazadan ücretsiz alışveriş yapabilmenin tek şartı ise Giy-Çık Atölyesine üye olmak.

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Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan Giy-Çık Mağazası yaklaşık 2 bin ihtiyacı olan öğrenciye ücretsiz hizmet ediyor. Ücretsiz olarak istediği kıyafeti alan öğrenciler ise güzel dileklerini mağaza girişinde ki stantta bulunan anı defterine yazıyor.

Mağaza ile yaklaşık 2 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştıklarını belirten Giy-Çık Mağaza Yöneticisi Esmeray Benkli, "Mağazamız 2019 yılında kuruldu. Pandemi sürecinde çok öğrencimize ulaşamasak da şu anda 2 bin öğrencimize ulaşmış olduk. Giy-Çık mağazamız Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü'ne bağlı olarak yürütülen bir sosyal sorumluluk projesidir. Konseptimiz ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi ücretsiz giydirme amaçlıdır. Öğrencilerimiz üye oluyor, her ay gelip ürün alma açısından. Her gün 30-40 öğrencimiz gelip ürün alıyor. Bazı öğrencilerimizde bura da gönüllü çalışıyor" dedi.

BAZI ÖĞRENCİLERDEN GÖNÜLLÜ HİZMET

Terzi atölye projesiyle de mağaza içerisinde firmalardan, bağışçılardan gelen tadilata ihtiyaç olan ürünlerin de tadilatını yaptıklarını ifade eden Benkli, "Moda tasarım bölümünde okuyan arkadaşımız burada gönüllü olarak terzi işleriyle ilgileniyor. Üniversiteler de içerisinde terzi atölyesi bulunan mağaza konsepti ilk olarak bizim üniversitemizde bulunuyor. Öğrencilerimiz fikir ve düşüncelerini anı defterine yazıyor. Bizi bu durum çok mutlu ediyor. Ürün çeşitliliğinde her şey var, ayakkabı, çanta, bijuteri, battaniye her şeyi ücretsiz olarak ulaştırıyoruz" şeklinde konuştu.

WEB SİTESİ ÜZERİNDEN DE ÜCRETSİZ SİPARİŞ OLUŞTURULABİLİYOR

İngilizce öğretmenliği bölümünü okuyan ve gönüllü olarak mağazada çalışan Gizem Şahin, "Bu mağaza öğrenciler için ürünleri raflara diziyoruz. Öğrenciler geldiğinde onlara yardımcı olarak ürünleri teslim ediyoruz. Öğrencilerimizin internet üzerinden oluşturdukları siparişleri onlara ulaştırıyoruz. Öğrenciler internet üzerinden giycik.atauni.edu.tr web sitemize üye oluyorlar. Sepet oluşturarak istedikleri ürünü sepete ekliyorlar. Daha sonra sistem üzerinden sipariş bize düşüyor. Siparişi onayladıktan sonra onların gelmesi için mesaj gönderiyoruz" dedi.

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