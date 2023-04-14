Atatürkçü düşünce derneği (ADD) başkanı CHP'ye isyan etti, "CHP Atatürkçüleri aday yapmadı FETÖ'cüleri aday yaptı"

CHP'de milletvekilliği aday adaylık tartışmaları tüm hızıyla sürüyor. 14 Mayıs'taki seçimlerde CHP'nin hiç bir Atatürkçü düşünce derneği üyelerini aday göstermemesi ve adları FETÖ ile anılan kişileri aday göstermesi dernek yöneticilerini çileden çıkardı.

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14 Mayıs tarihinde yapılacak olan 28. dönem milletvekilliği seçimleri için seçime katılacak partiler milletvekilliği aday listelerini YSK'ya teslim ettiler.

CHP'nin teslim ettiği listelerde ittifak ortağı diğer partilerden FETÖ bağlantısı olduğu iddia edilen kişilerin aday gösterilmesi parti içinde çevresinde çok sert tartışmalara yol açtı.

CHP LİSTELERİNE ÇOK SERT İTİRAZ VAR

CHP'nin Deva Partisi kontenjanından eski adalet bakanı Sadullah Ergin'i Ankara Çankaya bölgesinden, eski bakan İdris Naim Şahin'i Ordu'dan ve Kemalizm ırkçılıktır diyen taraf gazetesinin yazarlarından Yüksel Taşkın'ı İzmir 1. bölge 1. sıradan aday göstermesi CHP içinde ve CHP'ye destek veren çevrelerce çok sert tepkiler yol açtı.

CHP'nin tartışılan isimleri aday gösterip yıllardır CHP'yi destekleyen Atatürkçü düşünce derneğinden bir kişinin dahi aday gösterilmemesine dernek başkanı Hüsnü Bozkurt, çok sert eleştirerek açıklamalarda bulunarak mevcut CHP yönetimini yerden yere vurdu.

"CHP ATATÜRKÇÜLERİ ADAY YAPMADI FETÖ'CÜLERİ ADAY YAPTI"

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Bozkurt, "CHP Atatürkçüleri aday yapmadı FETÖ'cüleri aday yaptı" diyen Hüsnü Bozkurt, "Üçü genel kurul yönetim kurulu üyemiz 20'ye yakın şube başkanımız ve 7 -8'i de üyemiz olan 30'a yakın Atatütk düşünce derneğinin namuslu, şerefli, Atatürkçü, vatanperver üyesi başvuruda bulundu. Bunların biri bile değerlendirilmediyse bu bir tercihtir saygıyla değil ama anlayışla karşılayabilirim, bir yere not ederim eyvallah. Eğer Atatürkçü düşünce derneğinden müracaat eden hiç bir aday değerlendirilmediyse veya adaylaştırılmaya değer görülmemiş, ama buna rağmen Türk yargısını FETÖ'ye teslim eden anlayışı temsil eden insanlar Ergenoko, Balyoz kumpaslarına o süreci dizayn eden insanlar, bakın altını çize çize ısrarla söylüyorum Kemalizm ırkcçılıktır, kemalizim faşistliktir diyen bunu da FETÖ denilen örgütün bir etki organı olan bir gazetede yapan, kamu oyuna açık yapan öyle her hangi bir toplantıda söylenen bir laf değil ortada söylenmişse o zaman bu tercihi benim Atatürk düşünce derneği başkanı olarak biz böyle düşünüyoruz. Eğer sizden aday gösterseydiler böyle konuşacak mıydınız? Sizi şerefimle temin ediyorum, yine ben kemalizm ırkçılıktır, kemalizm ayrılıkçıdır, kemalizm faişstliktir diyen birinin meclise girmesine karşı çıkardım" dedi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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