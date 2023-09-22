Atatürk'e resmine müstehcen hareketlerde bulunan lise öğrencisinin ifadesi ortaya çıktı: Atatürk olduğunu bilmiyordum!

Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunan bir gencin videosu sosyal medyada büyük tepki çekmişti. O şahıs İstanbul emniyeti tarafından yakalanarak adliye sevk edilmişti.

Tutuklandı

A.E.S., sevk edildiği adli makamlarca "halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan tutuklandı.

İfadesi ortaya çıktı: Atatürk olduğunu bilmiyordum!

17 yaşındaki lise öğrencisi A.E.S. hakimlikteki ifadesinde, "Bahse konu videoda görüleceği üzere biz tamamen oyun oynuyorduk. Oyun içeriğini anlatacak olursak kağıtlar ve fotoğraflar görünmeyecek şekilde dizilir. Her birimiz sırayla bir fotoğrafı seçeriz. Muhtelif hareketler yaparız. Ben hareketi yaptığım sırada fotoğrafın Mustafa Kemal Atatürk olduğunu bilmiyordum. Pişmanım. Bu şekilde başkaca fotoğraflarda video alınan birçok arkadaşımın görüntüleri vardır. Bu da bana denk geldi. Tekrar pişmanım. Yaptığımın ne kadar ayıp olduğunun farkındayım" dedi.

"Sahip Çıkılmasına Vesile Olur"

Tutuklama kararı veren 4. Sulh Ceza Hakimliği tutuklamanın gerekçesini şu sözlerle anlattı: "Her milletin kaderini mücadelesi belirle, mücadelesini ise kahramanlar tayin eder. Bir kişinin kahraman olacağını olaylar değil, tarih karar verir. Eşsiz Türk tarihi içerisinde bu milletin milli ve manevi huzurunda baş üstünde yer etmiş bir kişiye onun fotoğrafı aracılığıyla hakaret edilmesi ilgili kişiye zarar veremeyeceği gibi mensubu olduğu bu aziz milletin kendisine ve ilkelerine daha bir azimle sahip çıkmasına vesile olur. Bu doğrultuda şüphelinin Türk milletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e karşı yapmış olduğu eylemin onun eşsiz hatırasına hakaret mahiyetinde olduğu bu hususun dosyadaki görüntülerle sabit olduğu" kaydedildi.