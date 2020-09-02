Atatürk'e sosyal medya üzerinden hakaret eden Özge kim?

Sosyal medyada 'Oezge81' kullanıcı adıyla Atatürk hakkında iftiralar ve hakaretler eden şahsın videosu büyük tepki çekti. İsminin Özge olduğu belirtilen ve Almanya’da yaşadığı iddia edilen kişinin, asılsız iddialarla dolu videosunun ardından şahsın tutuklanması için kampanya başlatıldı.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Almanya'da yaşadığı öne sürülen ve isminin Özge olduğu öğrenilen şahıs, TikTok isimli sosyal medya platformu üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaretlerde bulundu. Söz konusu video, kısa sürede her kesimden tepki çekti.

ALMANYA'DA YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ

Atatürk'ün yaptıklarını size sayalım diyerek videoyu açan şahıs, " Türkiye'de başörtüyü yasakladı, bazı camileri çöle çevirdi, 18 yaşının altındakilere Kur'an okumayı yasakladı. Osmanlıcayı yasakladı ki kimse Kur'an'ı anlamasın" diyerek hakaretlerini sürdürdü. Söz konusu şahsın Almanya'da yaşayan bir gurbetçi olduğu iddia edildi.

Videodaki o skandal ifadeler şu şekilde:

* Atatürk’ün yaptıklarını size sayayım. Bir, Türkiye’de başörtüyü yasakladı. İki, bazı camileri it çölüne çevirdi, hepsini çevirmedi ki millet anlamasın.

* 18 yaşının altında Kur’an okumayı yasakladı. Ezanı Türkçeye çevirdi. Osmanlıcayı yasakladı. Türkçeyi buldu ya da yazdı, ki millet Kur’anı anlamasın. Osmanlıca çünkü Arapçaya yakın bir dildi. Bunlar ve daha fazla şeyler, Müslümanlığa ve İslama karşı şeyler yaptı.

* Allah bu adamı o kadar lanetledi ki bu adam öldüğünde, toprağın içine gömüldüğünde ertesi gün toprağın üstünde bulundu. Toprak bile kabul etmedi bunu.

* Gidin internete yazın, Atatürk’ün kabrine bakın, beton altında o adam. Toprak bile kabul etmiyor ama siz o adama tapıyorsunuz.

Sosyal medyada videoyu paylaşan şahsa yönelik yapılan yorumlardan bazıları;