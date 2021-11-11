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  3. Atatürk'ü hedef alan öğretim üyesinin odası basıldı, tekme tokat dayak yedi!

Atatürk'ü hedef alan öğretim üyesinin odası basıldı, tekme tokat dayak yedi!

10 Kasım Anma Günü'nde Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi olan Hüseyin Gökalp'in Atatürk ile ilgili yaptığı pes dedirten paylaşımı sosyal medyada büyük tepki toplarken, Selçuk Üniversitesi'nde bir grup bugün, Gökalp'in odasını bastı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılında, bugün saatler 09.05'i gösterdiği anlarda hayat durdu. Sirenler çaldı, duygusal anlar yaşandı. Vefatının 83. yıldönümünde Atamız için evlatları yas tutarken, Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Hüseyin Gökalp’in, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm yurtta anıldığı bu günde Twitter hesabından 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Atatürk heykeline yazılan “Doğ ey güneş erit taştan adamı" şiirini paylaşıp, "Doğ ey güneş erit taştan adamı ve kurut taşları diken elleri” notunu ekledi.

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BİR GRUP ODASINI BASTI

 

Selçuk Üniversitesi'nde bir grup, İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Hüseyin Gökalp'in odasını bastı. Grup fakültedeki bazı öğrencilere tekme tokat saldırırken, o anlar kameralara yansıdı.

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