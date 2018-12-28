Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 99'inci yılı Yenimahalle’de kutlandı

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99'inci yılı Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde coşkuyla kutlandı.

Yenimahalle Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneği işbirliğinde düzenlenen gece Türklerin yiğitlik ve mertlik simgesi olarak bilinen geleneksel sinsin oyunu ile başladı. Yakılan dev ateş etrafında sinsin oynayan Seymenlere Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da eşlik etti. Belediye ve Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan'ın ev sahipliğinde düzenlenen programda konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Atatürk ve cumhuriyet sevdalılarını Yenimahalle'de ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi. Yaşar, "Bugün kim olursak olalım, hangi makamlarda olursak olalım herkes konumunu Mustafa Kemal Atatürk'e, kurduğu cumhuriyete ve devrimlerine borçludur. Ülkelerin başkentleri simgedir. Ankara sadece Ankara'da oturanların değil her yurttaşımızın üzerine titremesi gereken, koruması gereken bir şehirdir. Çünkü ülkeler başkentleriyle anılır. Atatürk'ün kurduğu rejim sadece Türkiye'ye değil, bütün mazlum milletlere örnek olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan ise, 27 Aralık'a gereken değerin verilmediğinden yakınarak, "Biz 27 Aralık 1919'u Ankara'nın Rönesans'ı, yeniden doğuşu diye tanımlıyoruz. Ankara bu tarihte yeniden ayağa kalktı, adeta şahlandı. 27 Aralık basit bir karşılama töreni değil, yaşadığımız son geleneksel devlet kurma dönemidir ve bu töreni yaşatmak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve tüm Türk vatandaşlarının boynunun borcudur" dedi.

Gecede Şef Arif Balaban yönetimindeki Ankara Kulübü Derneği Türk Halk Müziği Topluluğu muhteşem bir konser verdi. Halk müziğinin birbirinden güzel eserlerini salonu dolduran konuklar hep bir ağızdan söyledi. Ankara seymenlerinin ve bacıerenlerin gösterileri de konuklardan bol bol alkış aldı.

Programda Çınar seymenleri ve milli mücadeleye önemli katkıları olmuş Ankaralı aileler de plaketle ödüllendirildi.