Atatürk'ün ölmeden bir gün önce hastalığına dair son durumu gösteren belge arşivden çıkarıldı!

10 Kasım 1938'de saat 9:05'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, yaşamını yitirdiği Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etti.

Haberin duyulmasıyla birlikte, ülke genelinde Atatürk'ün vefatını duyurmak amacıyla sirenler çalındı. Türk ve dünya halkı, Atatürk'ün ardından derin bir yas sürecine girdi.

Atatürk'ün cenazesi, 16 Kasım 1938'de Türk bayrağıyla örtülü bir katafalk üzerinde Dolmabahçe Sarayı'nın büyük tören salonuna yerleştirildi ve halka açıldı. Türk milleti, Atatürk'e olan sevgi ve saygısını göstermek için saraya akın etti.

Cenaze namazı ise 19 Kasım 1938 Cumartesi günü sabah saatlerinde Dolmabahçe Sarayı tören salonunda kılındı.

Atatürk'ün vefatına bir gün kala, 9 Kasım'da, Başvekalet Hususi Kalem Müdürlüğü tarafından damgalanan ve daha önce yayınlanmamış bir belge ortaya çıktı. Belgede, "Dün geceyi koma halinde geçirdiler, vaziyetteki ciddiyet daha artmıştır." ifadeleri yer aldı.

İşte o belge...