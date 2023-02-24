Atdhe Rashiti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atdhe Rashiti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Atdhe Rashiti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Atdhe Rashiti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Atdhe Rashiti 2 Mayıs 1999 tarihinde Mulhouse şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arnavutluk,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Atdhe Rashiti Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Atdhe Rashiti, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kukësi futbol takımında oynamaktadır. FK Kukësi takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Atdhe Rashiti'nin FK Kukësi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Atdhe Rashiti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Atdhe Rashiti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Atdhe Rashiti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Atdhe Rashiti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Basel U17

1 Temmuz 2015 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2017 yılında FC Basel U21

16 Ağustos 2018 yılında Depor. Alavés B

29 Ağustos 2019 yılında Yeclano

27 Temmuz 2020 yılında Depor. Alavés B

5 Ekim 2020 yılında Inter de Madrid

26 Ocak 2021 yılında Arandina

30 Haziran 2021 yılında Inter de Madrid

20 Ağustos 2021 yılında FC Black Stars

1 Temmuz 2022 yılında SC Dornach

1 Şubat 2023 yılında FK Kukësi

Atdhe Rashiti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Atdhe Rashiti şuan FK Kukësi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Atdhe Rashiti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U21 takımında 20 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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