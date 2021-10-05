Ateizm ne demek, TDK'ya göre Ateizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ateizm ne demek? Ateizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ateizm kelimesi. Peki ateizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ateizm nedir, ateizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Ateizm kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Ateizm kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ATEİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ateizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ateizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre ateizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tanrıtanımazlık

