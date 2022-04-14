Ateş Kayığı ne demek, TDK'ya göre Ateş Kayığı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ateş kayığı ne demek? Ateş kayığı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ateş kayığı kelimesi. Peki ateş kayığı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ateş kayığı nedir, ateş kayığı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ATEŞ KAYIĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ateş kayığı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ateş kayığı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ateş balığı avlamak için kullanılan ve içinde ateş yakılan kayık

- Yangın söndürmede kullanılan tulumbayı taşımak için kullanılan büyük ve geniş kayık

