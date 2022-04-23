Ateş Kırmızısı ne demek, TDK'ya göre Ateş Kırmızısı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ateş kırmızısı ne demek? Ateş kırmızısı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ateş kırmızısı kelimesi. Peki ateş kırmızısı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ateş kırmızısı nedir, ateş kırmızısı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ATEŞ KIRMIZISI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ateş kırmızısı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ateş kırmızısı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yanan ateşin rengi

- Bu renkte olan

