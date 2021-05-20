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Ateşkes ne demek? | Ateşkes kelimesi ne anlama gelir?

İsrail Kabinesi Gazze'de ateşkesi onayladı. Basında yer alan haberin ardından 'ateşkes' kelimesinin anlamı merak edildi. Peki Ateşkes ne demek? | Ateşkes kelimesi ne anlama gelir? İşte detaylar....

Ateşkes ne demek? | Ateşkes kelimesi ne anlama gelir?

İsrail Kabinesi Gazze'de ateşkesi onayladı. Basında yer alan haberin ardından 'ateşkes' kelimesinin anlamı merak edildi. Ateşkesin anlamını öğrenmek isteyen kişiler Ateşkes ne demek? | Ateşkes kelimesi ne anlama gelir? gibi soruların yanıtına ulaşmak için arama yaptı. İşte ateşkes kelimesinin anlamı...

ATEŞKES NE DEMEK?

Ateşkes kelimesi "Savaşan iki kuvvetin karşılıklı olarak savaşı durdurması, bırakışma, mütareke" anlamına gelmektedir

Ateşkes ne demek? | Ateşkes kelimesi ne anlama gelir?

ATEŞKES KELİMESİ NE ANLAMA GELİR?

Ateşkes savaşı kısa süreli durdurmak için yapılan anlaşma. Ateşkesle mütareke farklı olup, bu kavramlar ekseriya birbirine karıştırılır.

Ateşkes ne demek? | Ateşkes kelimesi ne anlama gelir?

Ateşkes daha kısa sürelidir ve geniş hükümleri bulunmaz. Süresi bitince çarpışmalar tekrar başlayacağı gibi her an bu anlaşmanın bozulabilmesi de mümkündür.

Ateşkes ne demek? | Ateşkes kelimesi ne anlama gelir?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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