Athanasios Androutsos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Athanasios Androutsos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Athanasios Androutsos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Athanasios Androutsos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Athanasios Androutsos 6 Mayıs 1997 tarihinde Marousi şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αθανάσιος-Γεώργιος Ανδρούτσος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Athanasios Androutsos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OIS yapmaktadır. Athanasios Androutsos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire takımına 9 Eylül 2015 tarihinde katılmıştır. Athanasios Androutsos'nin Olimpiakos Pire ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Athanasios Androutsos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/thanasis.androu/

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Athanasios Androutsos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Athanasios Androutsos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Athanasios Androutsos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Athanasios Androutsos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2015 yılında Olimpiakos

30 Ağustos 2019 yılında Atromitos Athen

31 Temmuz 2020 yılında Olimpiakos

Athanasios Androutsos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Athanasios Androutsos şuan Olimpiakos Pire takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Athanasios Androutsos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan takımında 15 numaralı formasıyla 15 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Yunanistan U21 takımında 14 numaralı formasıyla 9 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 6 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 20 numaralı formasıyla 5 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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