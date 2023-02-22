Athanasios Dabizas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Athanasios Dabizas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Athanasios Dabizas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Athanasios Dabizas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.