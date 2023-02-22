Athanasios Dabizas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Athanasios Dabizas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Athanasios Dabizas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Athanasios Dabizas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Athanasios Dabizas 26 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αθανάσιος Νταμπίζας şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Athanasios Dabizas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DONY Management AG yapmaktadır. Athanasios Dabizas, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Panathinaikos Athen B futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen B takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Athanasios Dabizas'nin Panathinaikos Athen B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Athanasios Dabizas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Athanasios Dabizas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında PAO U19
1 Ağustos 2022 yılında Panathinaikos B
Athanasios Dabizas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Athanasios Dabizas şuan Panathinaikos Athen B takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.
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