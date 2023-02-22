Athanasios Dimitroulas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Athanasios Dimitroulas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Athanasios Dimitroulas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Athanasios Dimitroulas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Athanasios Dimitroulas 2 Mart 1999 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αθανάσιος Δημήτρουλας şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Athanasios Dimitroulas Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Athanasios Dimitroulas, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Thesprotos Igoumenitsas futbol takımında oynamaktadır. Thesprotos Igoumenitsas takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Athanasios Dimitroulas'nin Thesprotos Igoumenitsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Athanasios Dimitroulas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Athanasios Dimitroulas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Athanasios Dimitroulas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Athanasios Dimitroulas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Panathinaikos

31 Ağustos 2018 yılında Eginiakos

31 Ocak 2019 yılında Panathinaikos

30 Ağustos 2019 yılında Thesprotos

30 Haziran 2020 yılında Panathinaikos

1 Eylül 2020 yılında Diagoras

7 Eylül 2021 yılında Ast. Vlachioti

20 Ocak 2022 yılında Thesprotos

Athanasios Dimitroulas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Athanasios Dimitroulas şuan Thesprotos Igoumenitsas takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Athanasios Dimitroulas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U18 takımında 17 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.