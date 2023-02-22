Athanasios Fokaidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Athanasios Fokaidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Athanasios Fokaidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Athanasios Fokaidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Athanasios Fokaidis 27 Nisan 1999 tarihinde Katerini şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αθανάσιος Φωκαΐδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Athanasios Fokaidis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Athanasios Fokaidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Pontou futbol takımında oynamaktadır. Apollon Pontou takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Athanasios Fokaidis'nin Apollon Pontou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Athanasios Fokaidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Athanasios Fokaidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Athanasios Fokaidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Athanasios Fokaidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Panargiakos

28 Temmuz 2017 yılında MFK Karvina B

18 Temmuz 2019 yılında Komarno

3 Ağustos 2020 yılında Frydek-Mistek

24 Temmuz 2021 yılında Pierikos

26 Eylül 2021 yılında Eth. Keramidiou

3 Ocak 2022 yılında Pierikos

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

26 Ocak 2023 yılında Apollon Pontou

Athanasios Fokaidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Athanasios Fokaidis şuan Apollon Pontou takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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