Athanasios Garavelis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Athanasios Garavelis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Athanasios Garavelis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Athanasios Garavelis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Athanasios Garavelis 6 Ağustos 1992 tarihinde Kozani şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αθανάσιος Γκαραβέλης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Athanasios Garavelis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PPA WORLD yapmaktadır. Athanasios Garavelis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Lamia 1964 futbol takımında oynamaktadır. PAS Lamia 1964 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Athanasios Garavelis'nin PAS Lamia 1964 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Athanasios Garavelis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Athanasios Garavelis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Athanasios Garavelis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Athanasios Garavelis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2013 yılında Skoda Xanthi

4 Ağustos 2016 yılında Panthrakikos

28 Ocak 2017 yılında AO Xanthi

31 Ocak 2017 yılında Panegialios

30 Haziran 2017 yılında AO Xanthi

1 Temmuz 2019 yılında Volos NPS

1 Temmuz 2021 yılında PAS Lamia

Athanasios Garavelis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Athanasios Garavelis şuan PAS Lamia 1964 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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