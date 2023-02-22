Athanasios Giagtzidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Athanasios Giagtzidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Athanasios Giagtzidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Athanasios Giagtzidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Athanasios Giagtzidis 1 Ocak 2005 tarihinde Naousa şehrinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αθανάσιος Γιαγτζίδης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Athanasios Giagtzidis Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Veria NPS futbol takımında oynamaktadır. Veria NPS takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Athanasios Giagtzidis'nin Veria NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Athanasios Giagtzidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Athanasios Giagtzidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Veria NPS U19
15 Eylül 2022 yılında Veria NPS
Athanasios Giagtzidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Athanasios Giagtzidis şuan Veria NPS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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