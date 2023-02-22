Athanasios Giagtzidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Athanasios Giagtzidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Athanasios Giagtzidis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Athanasios Giagtzidis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.