Athanasios Giannarakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Athanasios Giannarakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Athanasios Giannarakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Athanasios Giannarakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Athanasios Giannarakis 6 Ocak 1999 tarihinde Alexandroupoli şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αθανάσιος Γιανναράκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Athanasios Giannarakis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SG Agency yapmaktadır. Athanasios Giannarakis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diagoras Rodou futbol takımında oynamaktadır. Diagoras Rodou takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Athanasios Giannarakis'nin Diagoras Rodou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Athanasios Giannarakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Athanasios Giannarakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Athanasios Giannarakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Athanasios Giannarakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Olympiakos U20

28 Temmuz 2017 yılında AO Xanthi U20

4 Ağustos 2019 yılında Panserraikos

27 Ocak 2023 yılında Diagoras

30 Haziran 2023 yılında Panserraikos

Athanasios Giannarakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Athanasios Giannarakis şuan Diagoras Rodou takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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