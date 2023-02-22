Athanasios İliopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Athanasios İliopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Athanasios İliopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Athanasios İliopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Athanasios İliopoulos 9 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αθανάσιος Ηλιόπουλος şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Athanasios İliopoulos Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
GS Ilioupolis futbol takımında oynamaktadır. GS Ilioupolis takımına 10 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Athanasios İliopoulos'nin GS Ilioupolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Athanasios İliopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Athanasios İliopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2021 yılında Ap. Paralimniou
3 Ocak 2022 yılında Serres 1800
30 Haziran 2022 yılında Ap. Paralimniou
10 Ekim 2022 yılında GS Ilioupolis
Athanasios İliopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Athanasios İliopoulos şuan GS Ilioupolis takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.