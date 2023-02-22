Athanasios Karagounis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Athanasios Karagounis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Athanasios Karagounis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Athanasios Karagounis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Athanasios Karagounis 25 Eylül 1991 tarihinde Lamia şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αθανάσιος Καραγκούνης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Athanasios Karagounis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KING AGENCY yapmaktadır. Athanasios Karagounis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Proodeftiki Neolea futbol takımında oynamaktadır. Proodeftiki Neolea takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Athanasios Karagounis'nin Proodeftiki Neolea ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Athanasios Karagounis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Athanasios Karagounis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Athanasios Karagounis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Athanasios Karagounis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Andr. Gravias

1 Temmuz 2008 yılında AS Fokikos

1 Temmuz 2009 yılında Atromitos Athen

1 Ocak 2014 yılında PEC Zwolle

3 Temmuz 2018 yılında PAS Lamia

14 Ağustos 2019 yılında Apollon Smyrnis

13 Ağustos 2021 yılında AE Kifisias

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2023 yılında Proodeftiki

Athanasios Karagounis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Athanasios Karagounis şuan Proodeftiki Neolea takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

Athanasios Karagounis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 11 numaralı formasıyla 17 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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