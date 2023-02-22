Athanasios Karamanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Athanasios Karamanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Athanasios Karamanis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Athanasios Karamanis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Athanasios Karamanis 14 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αθαναάσιος Καραμάνης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Athanasios Karamanis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Perpetuum IQ yapmaktadır. Athanasios Karamanis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diagoras Rodou futbol takımında oynamaktadır. Diagoras Rodou takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Athanasios Karamanis'nin Diagoras Rodou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Athanasios Karamanis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Athanasios Karamanis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Athanasios Karamanis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Athanasios Karamanis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Atromitos U19

9 Şubat 2022 yılında Perugia U19

1 Temmuz 2022 yılında Atromitos Athen

15 Eylül 2022 yılında Diagoras

30 Haziran 2023 yılında Atromitos Athen

Athanasios Karamanis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Athanasios Karamanis şuan Diagoras Rodou takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Athanasios Karamanis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U19 takımında 6 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 2 numaralı formasıyla 16 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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