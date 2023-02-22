Athanasios Kostanasios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Athanasios Kostanasios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Athanasios Kostanasios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Athanasios Kostanasios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Athanasios Kostanasios 11 Ocak 1999 tarihinde Piräus şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αθανάσιος Κωστανάσιος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Athanasios Kostanasios Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS CONNECTION yapmaktadır. Athanasios Kostanasios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Egaleo futbol takımında oynamaktadır. AO Egaleo takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Athanasios Kostanasios'nin AO Egaleo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Athanasios Kostanasios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Athanasios Kostanasios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Athanasios Kostanasios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Athanasios Kostanasios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Olimpiakos

12 Ağustos 2020 yılında Ergotelis

1 Temmuz 2022 yılında Kallithea

28 Ocak 2023 yılında AO Egaleo

30 Haziran 2023 yılında Kallithea

Athanasios Kostanasios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Athanasios Kostanasios şuan AO Egaleo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Athanasios Kostanasios Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla 8 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 11 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

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