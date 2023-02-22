Athanasios Kotsios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Athanasios Kotsios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Athanasios Kotsios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Athanasios Kotsios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Athanasios Kotsios 18 Ocak 2002 tarihinde Rethymno şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αθανάσιος Κώτσιος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Athanasios Kotsios Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE SPORTS DEVELOPMENT yapmaktadır. Athanasios Kotsios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Episkopi Rethymnou futbol takımında oynamaktadır. AO Episkopi Rethymnou takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Athanasios Kotsios'nin AO Episkopi Rethymnou ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Athanasios Kotsios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Athanasios Kotsios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Athanasios Kotsios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Athanasios Kotsios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında AEK Athens U17

1 Ağustos 2019 yılında AEK Athen U19

23 Temmuz 2021 yılında AEK Atina B

2 Ağustos 2022 yılında AO Episkopi

Athanasios Kotsios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Athanasios Kotsios şuan AO Episkopi Rethymnou takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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