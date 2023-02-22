Athanasios Lioumis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Athanasios Lioumis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Athanasios Lioumis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Athanasios Lioumis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.