Athanasios Lioumis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Athanasios Lioumis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Athanasios Lioumis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Athanasios Lioumis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Athanasios Lioumis 4 Haziran 2002 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αθανάσιος Λιούμης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Athanasios Lioumis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAIR FOOTBALL AGENCY yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Makedonikos Neapolis futbol takımında oynamaktadır. Makedonikos Neapolis takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Athanasios Lioumis'nin Makedonikos Neapolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Athanasios Lioumis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Athanasios Lioumis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında PAO U19
26 Eylül 2020 yılında Panionios
4 Eylül 2022 yılında Panserraikos
14 Ocak 2023 yılında Makedonikos
30 Haziran 2023 yılında Panserraikos
Athanasios Lioumis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Athanasios Lioumis şuan Makedonikos Neapolis takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.
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