Athanasios Michopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Athanasios Michopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Athanasios Michopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Athanasios Michopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Athanasios Michopoulos 20 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αθανάσιος Μιχόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Athanasios Michopoulos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diagoras Rodou futbol takımında oynamaktadır. Diagoras Rodou takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Athanasios Michopoulos'nin Diagoras Rodou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Athanasios Michopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Athanasios Michopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Athanasios Michopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Athanasios Michopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Asteras Tripoli

1 Ocak 2023 yılında Diagoras

30 Haziran 2023 yılında Asteras Tripoli

Athanasios Michopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Athanasios Michopoulos şuan Diagoras Rodou takımında oynamakta ve 82 numaralı formayı giymektedir.

Athanasios Michopoulos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U17 takımında 21 numaralı formasıyla 25 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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