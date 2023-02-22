Athanasios Pantos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Athanasios Pantos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Athanasios Pantos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Athanasios Pantos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Athanasios Pantos 9 Ekim 1998 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αθανάσιος Πάντος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Athanasios Pantos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athens Kallithea FC futbol takımında oynamaktadır. Athens Kallithea FC takımına 31 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Athanasios Pantos'nin Athens Kallithea FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Athanasios Pantos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Athanasios Pantos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Athanasios Pantos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Athanasios Pantos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağustos 2017 yılında AEK Atina

31 Ağustos 2017 yılında Acharnaikos

31 Aralık 2017 yılında AEK Atina

23 Temmuz 2018 yılında AE Sparti

30 Haziran 2019 yılında AEK Atina

26 Temmuz 2019 yılında PS Kalamata

31 Ocak 2020 yılında AEK Atina

4 Şubat 2020 yılında Ethn. Pire

30 Haziran 2020 yılında AEK Atina

31 Temmuz 2020 yılında GS Kallithea

Athanasios Pantos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Athanasios Pantos şuan Athens Kallithea FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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