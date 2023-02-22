Athanasios Papageorgiou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Athanasios Papageorgiou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Athanasios Papageorgiou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Athanasios Papageorgiou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Athanasios Papageorgiou 9 Mayıs 1987 tarihinde Larisa şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αθανάσιος Παπαγεωργίου şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Athanasios Papageorgiou Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Athanasios Papageorgiou, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Larisa futbol takımında oynamaktadır. AE Larisa takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Athanasios Papageorgiou'nin AE Larisa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Athanasios Papageorgiou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Athanasios Papageorgiou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Athanasios Papageorgiou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Athanasios Papageorgiou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Atromitos Athen

1 Ocak 2007 yılında Ethn. Pire

30 Haziran 2007 yılında Atromitos Athen

17 Temmuz 2007 yılında AS Rodos

30 Haziran 2008 yılında Atromitos Athen

1 Temmuz 2009 yılında Panargiakos

30 Haziran 2010 yılında Atromitos Athen

1 Temmuz 2010 yılında Pierikos

30 Haziran 2011 yılında Atromitos Athen

1 Temmuz 2011 yılında AE Larisa

16 Ağustos 2013 yılında Panthrakikos

1 Temmuz 2016 yılında AO Xanthi

1 Temmuz 2017 yılında Panionios

15 Eylül 2020 yılında PS Kalamata

3 Şubat 2021 yılında Ionikos Nikeas

8 Temmuz 2021 yılında AE Larisa

Athanasios Papageorgiou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Athanasios Papageorgiou şuan AE Larisa takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.