Athanasios Papaioannou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Athanasios Papaioannou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Athanasios Papaioannou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Athanasios Papaioannou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Athanasios Papaioannou 10 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αθανάσιος Παπαϊωάννου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Athanasios Papaioannou Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diagoras Rodou futbol takımında oynamaktadır. Diagoras Rodou takımına 5 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Athanasios Papaioannou'nin Diagoras Rodou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Athanasios Papaioannou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Athanasios Papaioannou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Athanasios Papaioannou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Athanasios Papaioannou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Apol.Litochorou

30 Haziran 2019 yılında AE Karitsas

22 Eylül 2021 yılında Apollon Pontou

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

5 Ekim 2022 yılında Diagoras

Athanasios Papaioannou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Athanasios Papaioannou şuan Diagoras Rodou takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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