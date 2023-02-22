Athanasios Papatolios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Athanasios Papatolios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Athanasios Papatolios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Athanasios Papatolios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Athanasios Papatolios 14 Temmuz 1994 tarihinde Katerini şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αθανάσιος Παπατόλιος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Athanasios Papatolios Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini soccer1 Management Consulting yapmaktadır. Athanasios Papatolios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PS Kalamata futbol takımında oynamaktadır. PS Kalamata takımına 24 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Athanasios Papatolios'nin PS Kalamata ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Athanasios Papatolios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Athanasios Papatolios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Athanasios Papatolios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Athanasios Papatolios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Pierikos

11 Temmuz 2014 yılında Acharnaikos

5 Ağustos 2017 yılında OFI Girit

19 Temmuz 2018 yılında Panachaiki

24 Eylül 2020 yılında PS Kalamata

Athanasios Papatolios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Athanasios Papatolios şuan PS Kalamata takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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