Athanasios Pitsolis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Athanasios Pitsolis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Athanasios Pitsolis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Athanasios Pitsolis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Athanasios Pitsolis 1 Temmuz 1999 tarihinde Neos Marmaras şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αθανάσιος Πιτσόλης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Athanasios Pitsolis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Athanasios Pitsolis, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
PASA Irodotos futbol takımında oynamaktadır. PASA Irodotos takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Athanasios Pitsolis'nin PASA Irodotos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Athanasios Pitsolis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Athanasios Pitsolis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında PAS U20
1 Ocak 2018 yılında AOK Kerkyra U20
1 Temmuz 2019 yılında CD La Granja
3 Ağustos 2020 yılında APO Levadiakos
28 Ekim 2020 yılında Amvr. Distomou
30 Haziran 2021 yılında APO Levadiakos
1 Temmuz 2021 yılında Ap. Paralimniou
15 Eylül 2022 yılında Pierikos
13 Ocak 2023 yılında PASA Irodotos
Athanasios Pitsolis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Athanasios Pitsolis şuan PASA Irodotos takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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