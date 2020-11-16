Atık malzemelerden öğrencilere geri dönüşümlü sırt çantası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık" projesi kapsamında kendi tekstil atölyelerinde öğrenciler için geri dönüşüm malzemelerinden çanta üreten 7 kardeş, tatil günlerini öğrencilere çanta dikerek geçiriyor. Kardeşler, kendi imkanları ve Köy-Gel-Der'in sosyal medya hesabı üzerinden topladığı atıl durumdaki malzemelerden sırt ve beslenme çantası ile kalemlik üreterek hem "Sıfır Atık" projesine hem de eğitime büyük destek oluyor. Atölyeye getirilen atıl durumdaki çanta ve kumaşların ilk önce ölçüsü, kesim işlemi, dikimi ve son olarak da temizliği gerçekleştiriliyor.

"TATİL GÜNÜMÜZÜ ÖĞRENCİLERE ÇANTA DİKEREK GEÇİRİYORUZ"

Yaptıkları çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan atölye dikim ustası Mehmet Özdemir, burada kendi ailesiyle birlikte bir tekstil atölyesi açtıklarını ve çanta dikimi yaptıklarını söyledi. Köy-Gel-Der ile tanıştıktan sonra "Sıfır Atık" projesine destek olmak amacıyla kendilerine getirilen ve kendilerinin temin ettiği kumaşlardan çanta üretimi yaptıklarını anlatan Özdemir, "Elde ettiğimiz kumaşlardan sırt çantası, kalemlik, beslenme çantası üretiyoruz. Atık kumaştan ne elde ediyorsak bunu değerlendirip Köy-Gel-Der'e teslim ediyoruz. Onlarda ilgili öğretmenler vasıtasıyla öğrencilerimize ulaştırıyor. Burada hiçbir şekilde para veya bir destek beklemiyoruz. Kendi inisiyatifimizi kullanarak tatil günümüzü öğrencilerimize çanta dikerek geçiriyoruz" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZ ELLERİNDEKİ GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİNİ BİZE ULAŞTIRSIN"

Mehmet Özdemir'in kız kardeşi Safiye Özdemir de, burada ağabeyleriyle birlikte çanta işi yaptıklarını belirterek, "Hafta sonları elimize ulaşan atık malzemelerden köy okullarında bulunan çocuklarımız için çantalar yapmaya ve onlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Bende öğrenciyim. Aile olarak öğrencilerin ne kadar zor durumda eğitim aldıklarının farkındayız. Onlara destek çıkmak için atık malzemelerden olsun, elimize ulaşan her türlü geri dönüşüm yapılabilecek çantadan yeniden çanta üretebilmek için çalışıyoruz. Bu ürünleri çocuklara tekrar ulaştırınca gerçekten çok mutlu oluyoruz. Vatandaşlarımız ellerinde bulunan atıl durumdaki çantaları bize ulaştırırlarsa biz onları değerlendirip, tekrardan çocuklarımıza ulaştıralım. Şimdiden teşekkür ederiz" diye konuştu.

"EĞİTİME ÇOK İYİ DESTEK OLUYORLAR"

Köy-Gel-Der Başkanı Murat Çaldır ise amaçlarının atık durumda olan malzemeleri, özellikle kullanılabilir durumda olanları tekrar kullanılabilir hale getirip köy öğrencilerime ulaştırmak olduğunu ifade etti. Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu "Sıfır Atık" projesinin Muş'ta da devam etmesini, ettirilmesini temenni ettiklerini belirten Çaldır, "Bundan öncede sıfır atıkla ilgili bir köy okulumuza modern kütüphane kurduk. Onunla kalmadık, kalmayacağız, yetinmeyeceğiz. Arkadaşlarımız sağ olsun mesai saatleri dışında özellikle cumartesi-pazar günleri bu gibi faaliyetleri dernek için, öğrencilerimiz için gerçekleştiriyor. Bizler bu sebeple buradayız. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel çanta ve imalat yapıyorlar. Eğitime çok iyi destek oluyorlar. Buradan aldığımız çantaları kırsaldaki öğrencilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Şu an 200 adet çantamızı alıp uygun bir zamanda okul idareleri ve öğretmenlerimizle istişare edip, hangi okuldaki öğrencilerimizin ihtiyacı varsa arkadaşlarımızla beraber çantaları sahiplerine ulaştıracağız" şeklinde konuştu.