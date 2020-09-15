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  3. Atık malzemelerle yatpığı araba maketleri, görenleri hayran bırakıyor

Atık malzemelerle yatpığı araba maketleri, görenleri hayran bırakıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ikamet eden Servet Aytekin, evinin çatı katında atık malzemelerle yaptığı araba maketleriyle görenleri hayran bırakıyor. Bu işi yapmaya uzun sğredşr meraklı olduğunu belirten Aytekin, Youtube'da izlediği videolarla kendisini geliştirdiğini ifade etti.

Atık malzemelerle yatpığı araba maketleri, görenleri hayran bırakıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Servet Aytekin isimli genç, evinin çatısında atık malzemelerle yaptığı araba maketleriyle görenleri hayran bırakıyor. İlçenin Esenyurt Mahallesi'nde ikamet eden Servet Aytekin, Irak'ta bir dönem çalıştıktan sonra pandemi nedeniyle yeniden Yüksekova ilçesine dönmek zorunda kaldı.

Atık malzemelerle yatpığı araba maketleri, görenleri hayran bırakıyor

Evinin çatı katını atölyeye çeviren Aytekin, topladığı malzemelerle tır ve kamyon gibi araçların maketini yapmaya başladı. 12 sene boyunca Irak'ta kaldığını ifade eden Servet Aytekin, "Bu işi çok merak ediyordum. Youtube gibi kanallarda izlemeye başladım. İlgimi çok çekti. Ben de kendi imkânlarımla bu işe başladım.

Atık malzemelerle yatpığı araba maketleri, görenleri hayran bırakıyor

Korona virüsten dolayı Yüksekova'ya dönmek zorunda kaldık. Ben de işi çok sevdiğim için bırakmak istemedim. İmkânlarım olmadığı için evimin çatı bölümünde maketlerime başladım. Yaptığım araçlar kesinlikle etrafta bulduğum atık malzemelerdendir. Eğer imkân olursa gerçeğini de yapacağım inşallah" dedi.

Atık malzemelerle yatpığı araba maketleri, görenleri hayran bırakıyor

Atık malzemelerle yatpığı araba maketleri, görenleri hayran bırakıyor

Berna Akkaya
Editör


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