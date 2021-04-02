Atıksu Arıtma Operatörü Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 3132.11



Meslek Adı : Atıksu Arıtma Operatörü

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Grubu : İşlem Kontrol Teknikerleri



Meslek Birim Grubu : Çöp Yakma Fırını Ve Su Arıtma Tesisi Operatörleri



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Görev ve İşlem Basamakları : Atıksu Arıtma Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Atıksu Arıtma Operatörü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (oto Yedek Parça Satış Elemanlığı) mesleği için “2360.25” kod olarak kullanılır iken Kuaförlük-Cilt Bakım Öğretmeni-Ortaöğretim mesleği için “2320.45” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Atıksu Arıtma Operatörü Meslek Kodu “3132.11” olarak belirlenmiştir.