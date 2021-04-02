Atıksu Arıtma Operatörü Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?
Atıksu Arıtma Operatörü meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Atıksu Arıtma Operatörü meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Kodu : 3132.11
Meslek Adı : Atıksu Arıtma Operatörü
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : İşlem Kontrol Teknikerleri
Meslek Birim Grubu : Çöp Yakma Fırını Ve Su Arıtma Tesisi Operatörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim
Görev ve İşlem Basamakları : Atıksu Arıtma Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Atıksu Arıtma Operatörü Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (oto Yedek Parça Satış Elemanlığı) mesleği için “2360.25” kod olarak kullanılır iken Kuaförlük-Cilt Bakım Öğretmeni-Ortaöğretim mesleği için “2320.45” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Atıksu Arıtma Operatörü Meslek Kodu “3132.11” olarak belirlenmiştir.