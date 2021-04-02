Atıksu Arıtma Tesisi Teknik Sorumlusu Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 2143.04



Meslek Adı : Atıksu Arıtma Tesisi Teknik Sorumlusu

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Grubu : Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)



Meslek Birim Grubu : Çevre Mühendisleri



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Görev ve İşlem Basamakları : Atıksu Arıtma Tesisi Teknik Sorumlusu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Atıksu Arıtma Tesisi Teknik Sorumlusu Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (süt Ve Süt Ürünleri İşlemeciliği) mesleği için “2360.34” kod olarak kullanılır iken Kumaş Kırıştırma Makinesi Operatörü (Kraş) mesleği için “8151.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Atıksu Arıtma Tesisi Teknik Sorumlusu Meslek Kodu “2143.04” olarak belirlenmiştir.