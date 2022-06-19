Atılan sigara izmaritleri buğday tarlasını küle çevirdi! 50 dönümlük arazi 10 dakika içinde yok oldu

Tekirdağ'da Çorlu - Sarılar yol üzerinde bulunan tarlada meydana gelen olayda, yoldan geçen vatandaşların sigara izmaritlerini tarlaya atmaları üzerine, çıkan yangında 10 dakika içinde buğday tarlası alev almaya başladı. Yangın sonrası olay yerine vatandaşların ihbarı ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, tarlanın sahibi derinden üzüldü.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDA 1 İTFAİYE ERİ YARALANDI

Buğday tarlasına atılan sigara izmaritleri rüzgarın da etkisiyle İlter Temeldubas’a ait biçilmemiş buğday tarlası alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak tamamen söndürdü. Hazırlanması için 1 yıllık emek sarf edilen buğday tarlasının yanması çiftçiyi derinden üzüldü.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında 1 itfaiye eri de yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Parmağından yaralanan itfaiye eri tedavisinin ardından taburcu edildi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.