Atılı ne demek, TDK'ya göre Atılı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Atılı ne demek? Atılı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi atılı kelimesi. Peki atılı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre atılı nedir, atılı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ATILI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Atılı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre atılı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atılmış, ertelenmiş, tehirli



ATILI KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- atılı bulunmak

