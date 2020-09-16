Atilla Karaoğlan kimdir? Kaç yaşında? Atilla Karaoğlan derbi karnesi

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda ikinci haftada Başakşehir - Galatasaray derbisini yönetecek olan Atilla Karaoğlan, taraftarlar tarafından merak edilen isim haline geldi. Peki, Atilla Karaoğlan kimdir? Kaç yaşında ve derbi karnesi... Detaylar haberimizde...

ATİLLA KARAOĞLAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Üst klasman hakemi olan Atilla Karaoğlan, Sakarya / Akyazı doğumludur. 33 yaşındaki Atilla Karaoğlan’ın asıl mesleği öğretmenliktir. Karaoğlan, Süper Lig’deki ilk hakemlik deneyimini 2019/2020 sezonunun 2. haftasında Gazişehir Gaziantep – Gençlerbirliği mücadelesinde yaşamıştı.

ATİLLA KARAOĞLAN DERBİ KARNESİ

TRABZONSPOR A.Ş. 2-1 FENERBAHÇE A.Ş. 3 Mart 2020 Dördüncü Hakem Ziraat Türkiye Kupası

BEŞİKTAŞ A.Ş. 1-0 GALATASARAY A.Ş. 27 Ekim 2019 Dördüncü Hakem Süper Lig Cemil Usta Sezonu