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Atilla Kıyat kimdir, kaç yaşında, nereli? Mesleği ne?

103 emekli amiralin imzaladığı bildiri ile gündeme gelen Atilla Kıyat'ın kim olduğu internet kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Biz de haberimizde Atilla Kıyat kimdir, kaç yaşında, nereli? Mesleği ne? sorularının yanıtını derledik...

Atilla Kıyat kimdir, kaç yaşında, nereli? Mesleği ne?

Kendisinin de içinde bulunduğu, 103 emekli amiralin imzaladığı bildiri ile gündeme gelen Atilla Kıyat'ın kim olduğu ve hayatı internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Biz de haberimizde sizler için Atilla Kıyat kimdir, kaç yaşında, nereli? Mesleği ne? sorularının yanıtlarını araştırıp derledik...

ATİLLA KIYAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1941 İzmir doğumlu Atilla Kıyat 80 yaşındadır. Heybeliada Deniz Lisesinden mezun olduktan sonra Deniz Harp Okulunda eğitimini tamamlamıştır.  

MESLEĞİ NE?

Çeşitli karargahlarda görev yapan Atilla Kıyat Atilla Kıyat Kıbrıs Barış Harekatına katılmış ve gazi olmuştur. Tuğgenaral ve Tümamiral rütbelerine terfi edilmeye hak kazanmıştır. En son, Kor amiral rütbesine terfi etmiştir. 1999 yılında ise kadro olmadığı için emekliye sevk edilmiştir. 2003 yıllarında Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Asbaşkan ve basın sözcüsü olarak görev sürdürmüştür. Üç Yıldız Bir Penaltı ve Son Kullanma Tarihi 2019 başlığı ile yayımlanmış iki kitabı vardır.

Atilla Kıyat kimdir kaç yaşında nereli Mesleği ne

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