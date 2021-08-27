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Atilla Özdür kimdir? Nereli, kaç yaşında? Atilla Özdür öldü mü, neden öldü?

Gazeteci-yazar Atilla Özdür'ün hayatını kaybettiği haberinin yayılması ardından kim olduğu merak konusu oldu. Peki Atilla Özdür kimdir? Nereli, kaç yaşında? Atilla Özdür öldü mü, neden öldü? Haberimizde soru başlıklarına yer verdik...

Atilla Özdür kimdir? Nereli, kaç yaşında? Atilla Özdür öldü mü, neden öldü?

Yeni Akit  yazarı Atilla Özdür'ün hayatını kaybettiği duyuruldu. Bunun ardından gazetecinin kim olduğu merak konusu oldu. Arama motorlarında "Atilla Özdür kimdir? Nereli, kaç yaşında? Atilla Özdür öldü mü, neden öldü?" sorularına yanıt aranıyor. Peki Atilla Özdür kimdir? Nereli, kaç yaşında? Atilla Özdür öldü mü, neden öldü? İşte detaylar...

Atilla Özdür kimdir? Nereli, kaç yaşında? Atilla Özdür öldü mü, neden öldü?

ATİLLA ÖZDÜR KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Atilla Özdür, 1933 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

1951 senesinde Bursa Erkek Sanat Enstitüsü Marangozluk Bölümü'nden mezun oldu.

Kara ve Hava Kuvvetleri birliklerinde astsubay olarak görev yaptı ve 1972 senesinde emekliye ayrıldı.

1973-77 ve 1980-84 yılları arasında Milli Gazete'de çalıştı.

Aynı zamanda İngilizceden makale ve kitap çevirileri yaptı.

Üstad adına, 10 Aralık 2014 tarihinde "Gazeteci-Yazar Atilla Özdür'e Saygı Gecesi" düzenlenmiştir.

Atilla Özdür kimdir? Nereli, kaç yaşında? Atilla Özdür öldü mü, neden öldü?

ATİLLA ÖZDÜR ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Gazeteci yazar Atilla Özdür'ün vefat haberi Akit TV Twitter adresi tarafından paylaşıldı. Özdür'ün Cenaze namazı bugün saat 16:30'da Zeytinburnu Merkez Efendi Camii'nde kılınacak ve cenazesi Yenikozlu Mezarlığı'na defnedilecek.

 

 

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