Atilla Taş hapisten çıktı mı? Neden çıktı? Atilla Taş neden ceza evindeydi?

Atilla Taş, FETÖ'nün medya yapılanması davası kapsamında 14 ay cezaevinde tutuklu kalmıştı. Tahliye edildikten sonra cezası

onanan Atilla Taş yeniden tutuklanmıştı fakat şimdi tahliye edildi.

ATİLLA TAŞ NEDEN TUTUKLANMIŞTI? CEZA EVİNDEN ÇIKTI MI?

Taş, ilk olarak Eylül 2016'da tutuklanmış, Ekim 2017'de Silivri Ceza evi'nden tahliye edilmişti. Mart 2018'de 'örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek' suçundan üç yıl bir ay 15 gün hapis cezası verilen Taş, cezasının infazı için Kasım 2018'de ikinci kez tutuklanmıştı.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan şarkıcı için avukatları 30 Ocak'ta denetimli serbestlik başvurusu yapmıştı. Başvuru değerlendirilirken Taş Kocaeli Cezaevi'ne gönderilmişti.

ATİLLA TAŞ KİMDİR? NERELİDİR? KAÇ YAŞINDA? NEDEN HAPİSTEYDİ?

Gündemde yer alan haberlerin ardından Atilla Taş’ın hayatına ilişkin bilgiler yeniden merak konusu oldu. 'Ham Çökelek' şarkısıyla yıldızı parlayan Atilla Taş, son yıllarda siyasi yönüyle gündeme konu oluyor. Peki, Atilla Taş kimdir?

Şarkıcı kimliğinin yanı sıra köşe yazarlığıyla da tanınan Atilla Taş, 4 Şubat 1975 tarihinde Adana’nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. Hayatının ilk yıllarında annesinin Almanya’ya gitmesi üzerine anneannesi tarafından büyütüldü. İlkokul ve ortaokulu Ceyhan’da, liseyi İstanbul’da Davutpaşa’da tamamladı. Lise eğitiminin üçüncü sınıfında ailesi İstanbul’dan Mersin’e taşınma kararı aldı; 1991 yılında İlkay Sarıköse ile nikah masasına oturdu. 1992’de ilk çocuğu Sezen dünyaya geldi. Manisa ve Hakkari’de zorunlu askerlik yaptıktan sonra şarkıcılık yapmak amacıyla İstanbul’a döndü. Aynı dönemde evliliği sona erdi. Erol Köse ile tanıştıktan sonra 1998 yılında piyasaya sürdüğü “Ham Çökelek” şarkısıyla Türkiye’de ün kazandı. Sonraki yıl Star TV dizisi Zilyoner’de Zülküf rolünü canlandırdı. 2000’de ABD’ye giderek New York Film Akademisi’nde sinema ve televizyon eğitimi aldı. Aynı sırada müzikal kariyerine de devam ederek Emmilenyum (2000), Pembeli (2001) ve Kınalı Kuzum (2004) albümleriyle ülkedeki popülerliğini devam ettirdi.

2010’ların başında Kanal 7’de Taş Devri programını sundu ve Show TV’deki Ben Burdan Atlarım yarışmasında yer aldı. Ekim 2012’de PSY’ın dünya çapında listelere giren “Gangnam Style” şarkısının “Yamyam Style” adındaki parodisini yayımladı.

ATİLLA TAŞ NEDEN HAPİSTEYDİ? HAPİSTEN ÇIKTI MI?

Eylül 2016’da FETÖ terör örgütünün medya yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla ve “örgüt hiyerarşisine dahil olmaksızın örgüte bilerek, isteyerek yardım etmek” suçlamasıyla İstanbul’da tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne götürüldü. 25 Ekim 2017’de tahliye edildi.

Atilla Taş, FETÖ'nün medya yapılanması davası kapsamında 14 ay cezaevinde tutuklu kalmıştı. Tahliye edildikten sonra cezası

onanan Atilla Taş yeniden tutuklanmıştı fakat şimdi tahliye edildi.