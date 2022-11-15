Atilla Taş'tan tepki çeken paylaşımlar! AK Parti ve seçmene nefret kustu, sosyal medya ayağa kalktı

Muhalefete yakınlığıyla bilinen şarkıcı Atilla Taş, sosyal medya hesabından tepki çeken paylaşımlarda bulundu. AK Parti seçmenini hedef alan Taş, " Allahım! Bugün de beni Akp'li yaratmadığın için sana şükürler olsun! O kavmi kahreyle! İlk seçimle yok et inşallah! " ifadelerini kullandı.

SEÇMENLERİ HEDEF ALDI

Taş bir başka paylaşımında," Her gün beni Akp’li yaratmayan rabbime şükrediyorum. O kavimle ahirete gitmek istemem!" diye yazdı.

Skandal paylaşımları bunlarla da bitmeyen Taş, bir başka paylaşımında ise, "Her zamanki gibi net olacağım. Akp ve Akp'liler, istisnasız hepinizden nefret ediyorum. Babam Akp'li olsa ondan da nefret ederdim" şeklinde paylaşım yaptı.

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Taş'ın paylaşımlarına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.