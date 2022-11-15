Atilla Taş'tan tepki çeken paylaşımlar! AK Parti ve seçmene nefret kustu, sosyal medya ayağa kalktı

Şarkıcı Atilla Taş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti seçmenine öfke kustu, skandal ifadeler kullandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Atilla Taş'tan tepki çeken paylaşımlar! AK Parti ve seçmene nefret kustu, sosyal medya ayağa kalktı

Muhalefete yakınlığıyla bilinen şarkıcı Atilla Taş, sosyal medya hesabından tepki çeken paylaşımlarda bulundu. AK Parti seçmenini hedef alan Taş, " Allahım! Bugün de beni Akp'li yaratmadığın için sana şükürler olsun! O kavmi kahreyle! İlk seçimle yok et inşallah! " ifadelerini kullandı.

Atilla Taş'tan tepki çeken paylaşımlar! AK Parti ve seçmene nefret kustu, sosyal medya ayağa kalktı

SEÇMENLERİ HEDEF ALDI

Taş bir başka paylaşımında," Her gün beni Akp’li yaratmayan rabbime şükrediyorum. O kavimle ahirete gitmek istemem!" diye yazdı.

Atilla Taş'tan tepki çeken paylaşımlar! AK Parti ve seçmene nefret kustu, sosyal medya ayağa kalktı

Skandal paylaşımları bunlarla da bitmeyen Taş, bir başka paylaşımında ise, "Her zamanki gibi net olacağım. Akp ve Akp'liler, istisnasız hepinizden nefret ediyorum. Babam Akp'li olsa ondan da nefret ederdim" şeklinde paylaşım yaptı.

Atilla Taş'tan tepki çeken paylaşımlar! AK Parti ve seçmene nefret kustu, sosyal medya ayağa kalktı

Taş'ın paylaşımlarına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

Atilla Taş'tan tepki çeken paylaşımlar! AK Parti ve seçmene nefret kustu, sosyal medya ayağa kalktı Atilla Taş'tan tepki çeken paylaşımlar! AK Parti ve seçmene nefret kustu, sosyal medya ayağa kalktı Atilla Taş'tan tepki çeken paylaşımlar! AK Parti ve seçmene nefret kustu, sosyal medya ayağa kalktı Atilla Taş'tan tepki çeken paylaşımlar! AK Parti ve seçmene nefret kustu, sosyal medya ayağa kalktı Atilla Taş'tan tepki çeken paylaşımlar! AK Parti ve seçmene nefret kustu, sosyal medya ayağa kalktı Atilla Taş'tan tepki çeken paylaşımlar! AK Parti ve seçmene nefret kustu, sosyal medya ayağa kalktı

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