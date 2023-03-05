Atina karıştı: Tren kazası protestosunda göstericiler polisle çatıştı

Yunanistan'da meydana gelen tren kazasının ardından başkent Atina'da sokaklara inen binlerce protestocu, polisle çatıştı. Çatışmalar esnasında gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Atina karıştı: Tren kazası protestosunda göstericiler polisle çatıştı

Yunanistan’da meydana gelen tren kazasına yönelik protestolar devam ediyor. Başkent Atina'da sendikaların ve siyasi örgütlerin çağrısıyla binlerce kişi sokaklara indi. Ellerinde siyah balonlarla Sintagma Meydanı'ndaki parlamento binası önünde bir araya gelen protestocular, "katil hükümet" yazılı pankartlar açtı.

Atina karıştı: Tren kazası protestosunda göstericiler polisle çatıştı

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Demiryolu şirketi Hellenic Train'e atıfta bulunan binlerce protestocu, "Onlarınki kar, bizimki ölü" sloganları attı. Demiryolu sendikası liderlerinin konuşmalarının ardından protesto daha da alevlendi. Binlerce protestocu, meydanda konuşlanan polisle çatıştı. Protestocular, polislere taş, molotof kokteyli, şişe, havai fişek ve bilye fırlattı.

Atina karıştı: Tren kazası protestosunda göstericiler polisle çatıştı

Polis de öfkeli kalabalığı dağıtmak için ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Polis ve protestocular arasında yaşanan çatışmalarda 2 basın mensubu da yaralandı. Gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

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