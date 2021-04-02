Atış Nezaretçisi Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 5419.10



Meslek Adı : Atış Nezaretçisi

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Grubu : Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Tanımı :Atış eğitimlerinde ( atış eğitimi yapılan kapalı-açık veya yarı açık alan ve bunların müştemilatlarında) görevlendirilen ve temel atış eğitimi kursunu almış kişidir.



Görev ve İşlem Basamakları : Atış Nezaretçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Atış Nezaretçisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Vargel Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) mesleği için “7223.87” kod olarak kullanılır iken Kümes Hayvanları Yetiştirme İşçisi (Genel) mesleği için “6122.04” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Atış Nezaretçisi Meslek Kodu “5419.10” olarak belirlenmiştir.