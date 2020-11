Atlar nasıl uyur? Atlar nasıl dinlenir?

Dünyada ki tüm canlılar değerlidir ama atların insanların için taşıdığı önem daha farklıdır. Atların ayakta ya da yatarak mı uyuduğundan bahsetmeden önce atların dinlenme alışkanlıklarından bahsetmek daha doğru olacaktır. Mesela çok yemek yedikten sonra tüm gününü derin bir uykuyla geçiren kedilerin aksine, Atlar çevrede ki yırtıcı hayvanların veya kendilerine zarar getirebilecek varlıklara karşı sürekli olarak tetikte olurlar. Atların ayakta gözleri açık ya da kapalı uyumaları aslında bir şeyi değiştirmez. Bir at uyurken çevresinde olabilecek her şeye karşı tetikte ve kaçabilecek durumda olmaya hazır bir şekilde durur. Bu durum dolayısı ile atların bir gün içerisinde kaç saat uyuduklarını belirlemek gerçekten zor bir iştir.

Atlar ortalama kaç saat uyur?

Tayların neredeyse her saatin yarım saatini(12 saat) uyuyarak geçirdiği söylenmektedir. Bu durumun aksine genç atlar ise günün her saatinin ortalama 15 dakikasını(6 saat) ise uyuyarak geçirmektedir. Yetişkin bir at ise günde ortalama olarak 3 saat uyuduğu bilinir tabii ki bulunduğu ortama göre değişkenlik gösterebilir. Atlar havanın sıcak olduğu ya da sıcak ortamlarda veya hasta oldukları zamanlarda daha çok uyuduğunu belirlenmiştir.

Atların uyku sürelerini belirleyici faktörler ise ortamın sıcaklığı, ışık veya karanlık atların uyku sürelerini ve düzenleri ciddi bir oranda etkilemektedir. Ve ayrıca unutulmamalıdır ki atların hangi mevsimde ya da yılın hangi zaman diliminde olduğu sıcaklık, hamilelik, emzirme gibi olası durumlar içinde uyku sürelerinde değişiklikler meydana gelmektedir.

Atlar uyumalarını arka bacaklarında ki "stay apparatus" isimli ve eğer gerekirse atın eklemlerini kilitleyerek hareket etmemesini sağlayan kas grubu ile yaparlar. Atlar kasları, tendon grupları ve bağları ile devrilmeden uyku ihtiyaçlarını gideriyorlar. Diz kapakları ise aşık kemiği üstünde kilitlenir ve iç dizin hareket etmesini engelleyerek üstüne yüklenecek olan ağırlığı büyük bir ölçüde azaltır. Dolayısıyla atlar uyurken insanlar gibi yorulmazlar ve bu sadece atlar uyurken meydana gelen bir olaydır.

Atlar ayakta mı uyur?

Atlar aslına bakılırsa iki şekilde uyku halinde olurlar bu durum atların uyku derinliğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Atlar dengeleri bozulmadan veya devrilmeden ayakta uyuyabilirler lakin rüya gördükleri zaman ise buna "REM" aşaması denir.

Yatarak sadece Rem aşamasında uyku halinde olabilirler. Rem aşamasında atlar üzerinde yapılan incelemelerde gözlerinin çok hızlı hareket ettiği gözlemlenmiştir. Ve atların bir kısmı ise sanki koşuyormuş gibi bacaklarını hızlı bir şekilde hareket ettirirler. Atlar yattıkları zaman yan taraflarına doğru yatabilirler. Ya da bütün kaslarını dinlendirmek için göğüs kafesinin üstüne yattıkları da olabiliyor. Atların günlük dinlenme programları iki ya da dört saatlik döngüler şeklinde uyurlar. Ve hep hayatta kalma içgüdüsü ile tetiktedirler.