Atlar ne kadar yaşar? İşte Atların genel özellikleri | Atlar hakkında bilgi

Atların İnsan Hayatındaki Yeri

Atlar dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı sürekli bir teyakkuz halinde bulunan hayvanlardır. Öyle ki uyuyacakları zaman bile kendilerini tam olarak güvende hissetmeden yatarak uyumayıp ayakta dizlerini kilitleyerek uyurlar yalnız yatarak uyumak uyku kalitesi açısından daha sağlıklıdır.

Atların tehlikelere karşı sürekli tetikte olmaları ve silah, bando sesi gibi yüksek ve rahatsız edici seslere kısa sürede rahatça alışma özelliği sayesinde atlar tarih boyunca savaş alanlarında insanların en önemli yardımcıları olmuştur.

Atlar ne kadar yaşar?

Atların yaşam süresini etkileyen birçok etken olmasına rağmen bir atın ortalama yaşam süresi 20 ila 30 yıl arasında değişiklik göstermektedir.

Atların Yaşam Sürelerini Etkileyen Faktörler

Atların yaşam sürelerini etkileyen faktörler şu şekilde sıralayabiliriz;

Atın cinsi; Hareket halinde olan yerli atlar ortalama olarak 20-25 yıl arasında yaşamlarını sürdürürken spor atlarının bakımlarına genellikle daha fazla özen gösterildiğinden bu yaşam süresi 6-7 yıl artmakta aynı şekilde at çiftliklerinde daha dikkatli ve özenli yetiştirilen kabile bireyleri atların ise ortalama yaşam süreleri 35 yıla kadar çıkmaktadır.

Evde ya da vahşi doğa da yaşama; evde gerekli bakımı yapılarak yetiştirilen atlar daha fazla yaşar.

Kaliteli ve uygun bakım; Atın özelliklerine göre uygun ve kaliteli bakım atların ortalama ömrünü uzatır.

Doğru ve sağlıklı beslenme; Doğru ve sağlıklı beslenen atların ortalama yaşam süresi daha uzun olur.

Atlara karşı tutum; Atlar duygusal hayvanlar olduğundan dolayı atlara karşı olumlu bir tutum onların yaşam süresini arttıran bir etkendir.

At ırkı; Atların yaşam süresi ırklarını göre farklılık göstermektedir.

Atların Genel Özellikleri

At, sınıf olarak atgiller ailesi içerisinde bulunan ot ile beslenen memeli bir hayvan türüdür. At küçükbaşlı hayvan türünden bir hayvan olup küçük, kısa kulaklara sahip olup yelesi ve kuyruk uçları uzun kıllar ile kaplıdır. Atlar kuyruklarını genel olarak sinek ve diğer rahatsız edici parazit türünden canlıları vücudundan uzaklaştırmak için kullanırlar.

Toynaklı bir ayak yapısına sahip atların geviş getirme özellikleri bulunmamaktadır. Hayvanlar alemindeki çoğu hayvan gibi evcilleştirilmiş türleri bulunduğu gibi evcilleştirilmemiş yabani bir yaşam süren türleri de bulunmaktadır. Yabani atlar, genellikle bozkır iklimine sahip dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı isimlerle anılan ve dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı sürüler halinde yaşamlarını sürdüren atlardın.

Atlar İçin Yaygın Kullanılan İsimler

Atlar bazı ayırıcı özelliklerine göre farklı isimler almaktadır. Erkek olan yetişkin atlar aygır, dişi yetişkin atlar ise kısrak olarak adlandırılmaktadır. Yeni doğmuş veya yetişkinlik düzeyine ulaşmamış atlara ise tay denilmektedir. Atlar için kullanılan diğer bir isim da beygirdir. Beygir yumurtaları çıkarılmış yani erkeklik işlevini yerine getiremeyecek duruma getirilmiş atlara verilen isimdir.

