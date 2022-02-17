Atlet Fanilası ne demek, TDK'ya göre Atlet Fanilası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Atlet fanilası ne demek? Atlet fanilası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi atlet fanilası kelimesi. Peki atlet fanilası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre atlet fanilası nedir, atlet fanilası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ATLET FANİLASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Atlet fanilası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre atlet fanilası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atletlerin giydiği formaya benzer kolsuz, askılı fanila



ATLET FANİLASI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ceketini çıkarıp atar, atlet fanilasıyla kalır.

