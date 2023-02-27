Atli Sigurjonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atli Sigurjonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Atli Sigurjonsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Atli Sigurjonsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Atli Sigurjonsson 1 Temmuz 1991 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Atli Sigurjonsson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Atli Sigurjonsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KR Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. KR Reykjavík takımına 16 Mayıs 2017 tarihinde katılmıştır. Atli Sigurjonsson'nin KR Reykjavík ile sözleşmesi 1 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Atli Sigurjonsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Atli Sigurjonsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Atli Sigurjonsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Atli Sigurjonsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2008 yılında Thór

22 Şubat 2012 yılında KR Reykjavík

14 Mayıs 2015 yılında Breidablik

16 Mayıs 2017 yılında KR Reykjavík

1 Ağustos 2017 yılında Thór

16 Ekim 2017 yılında KR Reykjavík

Atli Sigurjonsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Atli Sigurjonsson şuan KR Reykjavík takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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