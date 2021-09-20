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  3. ATM'den kredi çekme dönemi başladı: Tek tuşla anında 20 bin TL

ATM'den kredi çekme dönemi başladı: Tek tuşla anında 20 bin TL

Ziraat Bankası, Halkbank ve Denizbank; ATM'den anında 20 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli, yüzde 1,64 faizli kredi çekme imkanı sağlıyor. Nakit para ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, düşük faizli bankaları ve uygun ödeme koşullarına sahip kampanyaları takip ediyor.

ATM'den kredi çekme dönemi başladı: Tek tuşla anında 20 bin TL

En uygun kredi olanakları bulunan bankalar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Banka ATM'lerinden 7/24 kredi çekme dönemi başladı. İlk etapta Ziraat Bankası, Halkbank ve Denizbank ATM'lerinden kredi başvurusu yapılabiliyor. Kredi almaya uygun olan vatandaşlar, anında 20 bin TL'ye kadar kredi çekebiliyor. ATM'de işleme başlayan kişinin kredi puanı sorgulanacak ve kredi almaya uygun olup olmadığı belli olacak. Kredi puanı yüksek olan vatandaşlar, anında 20 bin TL nakit parayı ATM'den çekebilecek.

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ZİRAAT BANKASI ATM'DEN KREDİ NASIL ÇEKİLİR?

Ziraat Bankası sunduğu anında kredi imkanıyla beraber kişilere yüzde 1,64'lük faiz oranı ile 36 aya kadar vade sağlıyor. Aynı zamanda Ziraat Bankası geri ödeme konusunda büyük kolaylıklar sağlıyor.

HALKBANK'TAN ANINDA 20 BİN TL KREDİ

Halkbank, avantajlı kredi paketleriyle vatandaşlara kolaylık sağlıyor. ATM'den anında kredi imkanıyla Halkbank 20 bin TL tutarında kredi fırsatı sunuyor.

Üstelik Halkbank bu kredisi ile beraber yüzde 1,63'lük bir faiz oranı ile beraber 36 aya varan vade imkanlarını sunuyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar Halkbank ATM kredi başvurusu yapabiliyor.

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DENİZBANK ATM İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU

Anında kredi kampanyasını sunan Denizbank, en fazla tercih edilen bankalar arasında bulunarak, 20 bin TL tutarında kredi imkanı sunuyor.

Vatandaşlar ATM üzerinden gerçekleştirecekleri işlemle kredilerini çekebilecek. Vatandaşlar, 20 bin TL tutarında kredi için yüzde 1,90'lık bir faiz oranı ile beraber geri ödeme yapabilecek. 36 aya varan vade imkanlarıyla beraber vade süresini artırabilir.

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